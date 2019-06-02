隔千日扛先發 洪聖欽迎戰索沙

桃猿洪聖欽相隔1024天今再度先發，將迎戰最強洋投索沙。（記者林正堃攝）

悍將洋投索沙轉戰韓職，似乎只是時間問題。（記者林正堃攝）

演員李燕（左）昨為桃猿主場開球，搭配的接球捕手是菜鳥翁瑋均（右）。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕桃猿今天預定派出相隔1024天再次先發的洪聖欽，迎戰富邦悍將「最強洋投」索沙；除了洪聖欽久違的先發登板，看台上還有韓職SK飛龍派人觀察索沙，都是亮點。

由於上週二因雨延賽，加上對戰組合數據考量，猿隊新人翁瑋均暫離先發輪值，今在牛棚待命，先發重任交給洪聖欽。翁瑋均近兩場先發成績不如開季犀利，上回先發就是面對富邦悍將投3局就失7分，是生涯至今最慘一役，失分更超過該役賽前投4場總和。

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猿隊投手教練吳俊良強調，此舉並不代表將翁瑋均調離先發輪值，不會因為一、兩場不好就下評斷。洪聖欽近年多半擔任長中繼，上回先發已是2016年，吳俊良則說，早在球隊和洋砲柏納帝那簽約時，就有計畫讓洪聖欽轉任先發，近期在二軍也都能投滿5局以上。

洪聖欽今年在二軍先發出賽4場、25局，防禦率2.16，他說：「畢竟很久沒先發，就盡量把在二軍的狀況複製到這裡，能投多長算多長。」

不過洪聖欽要和目前投手三冠王的索沙同場較勁，壓力在所難免，而這場比賽也可能是索沙效力富邦倒數計時，韓媒《MK SPORTS》昨報導，韓職SK飛龍今派人來台，就是要觀察索沙的身體狀況，也可能在賽後進行具體合約討論。之前韓媒就曾報導，索沙經紀人表示有兩支韓職球隊提出合約，最快本週就會做出決定。

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