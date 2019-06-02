拋開完美主義 賴智垣一軍回穩

桃猿菜鳥賴智垣重返一軍後表現回穩，出賽4場尚未掉責失分。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕憑著熱身賽和交流賽好投，桃猿隊菜鳥賴智垣開季就搶下一軍一席名額，但生涯前兩度出賽卻遭「震撼教育」，一度被下放二軍。上月中，賴智垣重新得到升上一軍的機會，這回他帶著平常心，表現也漸入佳境。

賴智垣春訓表現優異，獲得教練團肯定，但一軍前兩戰面對中信兄弟和統一獅，合計僅投0.2局失3分，第2戰甚至1人次都沒解決，讓他直呼「退場時覺得很丟臉」。之後賴智垣被下放二軍，重回一軍的他重振旗鼓，接下來4次出賽僅失1分非自責分，近兩場出賽都稱職扮演長中繼角色。

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談到開季和近期的落差，賴智垣坦言問題出在心理：「剛開季太要求完美，那時候就覺得只要上場就一定要做到最好，想要複製交流賽時那種表現，反而造成反效果。二軍期間，教練每場賽前都給我目標，也有微調動作，現在就算被上壘，也要想辦法自己把危機化解。」

賴智垣坦言，自己是容易想多的類型，因此特別感謝隊友開導：「我跟子鵬學長（黃子鵬）的角色都是牛棚，很感謝他常提醒我不要想太多。前天一度造成壘上有人，捕手胖哥（林泓育）當時也是提醒我，專注在打者就好。」

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