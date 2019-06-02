玉山盃青棒賽》先發投手身先士卒 新北、桃園今爭冠

新北市林子崴先發8局飆8K無失分，領軍晉級冠軍戰。（記者林正堃攝）

新北市晉級今日冠軍戰，尋求5年內第4冠。（記者林正堃攝）

桃園市先發投手陳柏毓投7局僅掉2分，最快球速達149公里。（中央社）

〔記者徐正揚／台北報導〕108年玉山盃青棒錦標賽昨進行四強戰，新北市、桃園市各在林子崴8局無失分、陳柏毓7局失2分的好投帶領下，各以7：0、10：2擊敗台東縣、高雄市，新北連續5年晉級冠軍戰，桃園繼2015年後再次爭冠。

8局送8K 林子崴超威

林子崴用101球投8局，僅挨5安無失分，送出8次三振，他指出，前半段狀況不好，隊友先得分後才穩定下來，守備也幫很多忙；這場沒有刻意追求三振，可能變化球的握法有改變，才讓打者揮空的比例增加。

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何恆佑在黑豹旗、木棒聯賽打第5棒，玉山盃改打第1棒，2局下適時安打助新北先馳得點，5局下滿壘時又擊出清壘三壘安打，助新北追加3分以6：0拉開比數，他表示，其實前幾場狀況不好，前晚有做意象訓練，賽前教練也提醒揮棒軌跡。

7局掉2分 陳柏毓優質

另場四強戰，桃園打線於5局上爆發，在董子恩單場4打數2安打、打下球隊前3分的開路下，單局猛攻10人次灌進5分，以6：2首次超前，6局上滿壘時靠林翊翔清壘三壘安打再添3分奠定勝基，董子恩表示，5局上1出局二、三壘有人，只想把跑者送回來，沒有想到會敲安打。

陳柏毓用106球投7局、挨6安失2分，最快球速149公里，他指出，去年還是高一菜鳥，表現不好會很難過，今年心態比較成熟，遇到狀況知道怎麼調整，剛開賽球速有點衝太快，3局過後調整配球與配速，想辦法在105球限制內把局數拉長。

桃園在升格前曾於2011-14年締造4連霸，2015年挑戰5連霸敗給新北，前3年都沒打進4強；新北於2015-17年締造3連霸，去年尋求4連霸敗給高市，今天是兩強含升格前第5次在冠軍戰交手，前4次雙方各贏2次。

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