火球少年潘文輝 畢業前拚160公里

新北市高一投手潘文輝昨對台東縣飆出153公里，他立下畢業前達到160公里的目標。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕新北市投手潘文輝在對台東縣9局上後援1局，飆出讓現場驚呼不已的155公里，雖然官方與球探都只測得153公里，仍創下本屆玉山盃最快球速，才高一的他已經設定新的目標：畢業前投到160公里。

潘文輝上月22日在Ａ組預賽於羅東對台南市，成為穀保家商首位在高一就投到150公里的投手，9局上剛熱身就有147公里，開局後更把油門踩到底，計分板數次秀出「150」以上的數字，最快來到155公里，官方與球探都測得153公里。

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潘文輝指出，有看到計分板上的數字，連自己也嚇一跳，因為只投1局，上去就打算催球速，把球投到捕手要的位置給對手打就好，相較於擔任先發，他更喜歡當後援，可以毫無保留地飆球速。他用10球投完9局上，有4球超過150公里。

潘文輝表示，原本希望高二投到155公里，很高興提前達成，球速想再進步，動作要更確實，肌力也要再增加，下個目標是畢業前投到160公里，也知道桃園市高一投手陳志杰本屆曾投出150公里，「後面有人追上來，要督促自己更進步，不想輸給他。」

新北市總教練周宗志表示，潘文輝具有很好的球速優勢與潛力，進穀保時就有148公里，之前在宜蘭擔任先發已經投到150公里，這次只負擔1局，目的是讓他感受四強賽與電視轉播的張力，「上場前只告訴他，盡情把速度展現出來。」

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