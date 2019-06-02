鄭怡靜、林昀儒逆轉勝 笑納第2冠

第3局林鄭配一口氣取得9：0領先，讓香港組合毫無招架之力。（取自ITFFWORLD Flicker）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣「黃金混雙」鄭怡靜／林昀儒昨在2019年中國公開賽冠軍戰，以3：1逆轉擊敗香港的2015年世桌賽銅牌黃鎮廷／杜凱琹，笑納合作以來第2冠。

鄭怡靜（右）與林昀儒昨摘2019年中國公開賽金盃。（取自ITFFWORLD Twitter）

台灣桌球一姊鄭怡靜和18歲「桌球神童」林昀儒，自半年前開始合拍，3月的阿曼桌球公開賽為兩人合作的第2戰，隨即拿下搭檔首冠，彼此的磨合也隨著賽事增加，漸入佳境。

擊敗世桌賽銅牌組合

本週的中國公開賽，鄭怡靜／林昀儒先在8強賽扳倒中國許昕／陳夢，4強戰再解決日本丹羽孝希／伊藤美誠，挾著絕佳的氣勢一路挺進冠軍戰。昨碰上黃鎮廷／杜凱琹，林鄭配雖以10：12丟掉首局，次局馬上找回節奏，先拉出6：2攻勢，成功壓制對手，並以11：6扳回一城。

請繼續往下閱讀...

第3局林鄭配改變發球戰略，一口氣取得9：0領先，讓香港組合毫無招架之力，以11：1率先聽牌，下一局延續火燙手感再以11：5拿下，成功抱回金盃。

成功收下兩人合作以來的第2冠，鄭怡靜力讚小將林昀儒的表現，「能贏下今年中國公開賽的混雙冠軍很開心，這次我的搭檔小林同學發揮得很出色。」她表示，拿到冠軍開心一下就好，因為接下來還有香港及日本公開賽得努力，要把心情歸零，一切重新開始。

世界排名第8的鄭怡靜昨一日兩戰，女單部分以1：4不敵世界排名第5的地主好手朱雨玲，無緣挺進4強，但不影響她和林昀儒在混雙賽事的表現，賽後她在臉書發文為自己加油打氣，希望能夠越挫越勇。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法