球后大坂直美爆冷出局

喬帥輕鬆進入16強。 （路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法國網球公開賽再爆冷門！女單球后大坂直美熱機過慢，4：6、2：6不敵非種子的雙打球后西妮雅可娃，頭號種子「日本小威」32強提前出局，大滿貫16連勝也遭終結，無緣連拿第3座四大賽冠軍。

西妮雅可娃首度闖進16強。 （路透）

大坂直美意外出局。（路透）

西妮雅可娃首闖16強

由於世界第2的捷克名將普莉絲可娃也中箭落馬，大坂仍可續坐球后寶座，只是紅土大滿貫上回女單兩大種子前3輪打包，還得回溯至2014年。反觀23歲的西妮雅可娃雙喜臨門，生涯首挫女單NO.1，更頭一回勇闖大滿貫16強，令去年法網女雙封后的捷克好手笑開懷，賽後接受球迷喝采，「太不可思議了，我真愛死在這兒打球。」

美日混血的大坂芳齡21，已包辦去年美網、今年初澳網雙料金盃，不過轉戰巴黎羅蘭加洛斯表現不如人意，前兩輪都歷經3盤大逆轉，昨面對女單排行42的西妮雅可娃，意外再陷苦戰。開賽大坂接連錯失破發機會，反在第9局被對方率先突破，4：5無路可退時，又浪費第10局40：0領先，反讓西妮雅可娃先馳得盤；次盤大坂狀態下滑，第5、7局發球失守，直落2慘遭淘汰。

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哈勒普、喬帥16強就位

去年在此首獲大滿貫金盃的哈勒普，一掃前兩輪拚滿3盤的陰霾，6：2、6：1痛宰烏克蘭朱蓮珂，羅馬尼亞第3種子安抵16強，也締造跨年法網10連勝。男單方面，塞爾維亞第1種子喬科維奇談笑用兵，6：3、6：3、6：2輕取會外賽殺入的義大利卡魯索，球王喬帥3連勝1盤未失晉16強，且跨季大滿貫24連勝。

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