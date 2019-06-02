詹詠然混雙晉16強 謝政鵬男雙止步

詹詠然（右）與多迪格法網混雙開胡，去年奪冠的「台克聯軍」安抵16強。（詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹詠然雖於法國網球公開賽女雙次輪受挫，混雙與男子搭檔多迪格（克羅埃西亞）聯手開胡，7：6（7：5）、6：2力退2017年澳網混雙冠軍的史皮兒絲（美國）／卡巴爾（哥倫比亞），「台克聯軍」安抵16強，也朝衛冕邁出第一步。

面對今年初澳網混雙首戰獲勝的「美哥老冤家」，詹詠然／多迪格汲取教訓，開賽盤中互破拉鋸，大詹人馬把戰線拖進搶7，順勢搶下首盤；次盤「台克聯軍」頭尾雙破關門，回報墨爾本公園輸球之仇。至於詹／多下個對手，為第8種子葛羅菲德（德國）／法拉（哥倫比亞），這也是雙方繼去年法網準決賽再度強碰，屆時激戰難免。

男雙方面，謝政鵬／朗卡特（印尼）搶救4個賽末點，仍以6：7（6：8）、6：3、3：6不敵地主組合巴黑赫／艾利斯，「台印聯軍」32強止步，至少帶走生涯大滿貫首勝。至於「A鵬」的姊姊謝淑薇，與史崔可娃（捷克）榮膺女雙第3種子，已2連勝安抵16強。

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27歲的謝政鵬左手持拍，第4度大滿貫男雙會內出擊，終於在巴黎羅蘭加洛斯與朗卡特扳倒16種子美紐組合，四大賽首傳捷報。只不過，昨謝／朗面對東道主陷入苦戰，首盤搶7從2：5追成5：5仍丟掉；次盤「台印聯軍」強力反撲，關鍵第8局起先破再保，硬是扳回一城。決勝盤他們失誤偏高0：3開局，即使盤末接連化解危機，最終無力阻擋對手保發關門。

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