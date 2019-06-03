大王單場5安 球評讚「不愧四割男」

王柏融單場5安，創旅日生涯新高，跨場已連6打數敲安。 （資料照）

5打數皆敲安 創旅日新高

〔記者林宥辰／綜合報導〕歐力士主場大阪京瓷巨蛋堪稱王柏融福地，繼前天擊出本季第2轟之後，王柏融昨再戰歐力士，單場擊出旅日生涯新高5支安打，隊友大田泰示、中田翔也都開轟，幫助日本火腿8：5拿下勝利，近期火腿隊打下一波7連不敗、6連勝。

打擊率站上3成03

跨場連6打席敲安

歐力士隊先發投手K-鈴木昨僅投3.2局失6分退場，挨了中田翔滿貫砲成重傷害。王柏融昨役2至4局各敲1安，且右、中、左外野各1支，前3打席就完成猛打賞，6局上，歐力士隊換上左投手齋藤綱記面對王柏融，也沒能擋住王柏融火燙手感。8局上王柏融再次上場，擊出二壘安打，單場5打數皆敲安，連同昨役連續6打數敲安，打擊率站上3成03。

王柏融的好表現，日本轉播單位「J Sport」球評、前歐力士名將塩崎真也不禁驚嘆：「不愧是四割男！」6局上王柏融面對左投齋藤的打席，岩崎指出，歐力士隊或許因兩人無對戰經驗，因此派左投壓制，但王柏融仍能敲安，令他讚嘆。

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王柏融賽前打擊率2成79，昨役之後，相隔超過一個月，打擊率重回3成，在火腿隊陣中僅次於近藤健介3成30，目前在洋聯排名第6名。巧合的是，王柏融本季似乎堪稱「歐力士殺手」，對戰9場、38打數，打擊率高達4成47，目前2轟都是在大阪京瓷巨蛋，且在該地打擊率5成50。

昨役不僅王柏融打得好，大田泰示、中田翔也分別在3、4兩局開轟，4局打完火腿就手握6分領先，火腿隊先發投手上原健太投6局失2分拿下勝投。

王柏融帶著火燙手感結束和歐力士隊系列戰，今天休兵移動，明天要回主場札幌巨蛋和養樂多隊跨聯盟交手，養樂多近期低潮，才剛終止平央聯紀錄的16連敗，王柏融將首度和央聯球隊交手。

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