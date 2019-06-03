索沙首勝桃猿 在台最終戰？

悍將「三冠王」索沙昨8局無失分，搶下對桃猿首勝，卻可能是他在台最終戰。（記者陳志曲攝）

賽前與韓職球團碰面

桃猿廖健富（左）觸殺不及，悍將張正偉（右）衝回本壘得分。（記者陳志曲攝）

林哲瑄（記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／桃園報導〕昨與韓職SK飛龍球團人員碰面後，富邦悍將「三冠王」索沙繳出8局無失分，飆5K、僅挨2安，搶下對桃猿首勝，卻可能是他在台最終戰，索沙也沒否認各種可能。

胡金龍（記者陳志曲攝）

索沙︰需要全盤考量

索沙賽前偕同南韓經紀人在球場和SK飛龍會談，悍將強調對方只是打招呼，並留下來看比賽，索沙則說：「只是小聊，並無任何結論，其實我也在等，說不定這幾天才會有初步結果，目前沒時間點。」

索沙未明說是否等待合約敲定，他表示，做決定前需要全盤考量，「我熱愛富邦，對這邊的愛不容易割捨，必須有比合約更重要的考量點，所以還需要多點時間。」至於此役是否為最終戰？索沙僅透露：「我不知道，可能會是最後一場，也可能投更多。」

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索沙領軍以5：0獲勝，悍將上半季戰績仍居第2，但落後猿隊僅剩1場勝差，總教練陳連宏大讚索沙：「對Lamigo這種球隊只被敲2安，真的算超優質先發。」陳連宏在中職看過這麼多洋投，索沙是否為史上最強？他表示：「我不敢這麼說，但一定是數一數二的。」

先發8局115球無失分

索沙賽前對桃猿2場吞1敗、防禦率5.27，昨役完全封鎖，他說：「之前被猿隊打到很累，終於要用不一樣的方式大幹一番，收到成效，尤其親愛的隊友幫我打分數，投得更自在。」投完7局已用101球，索沙堅持續投，以115球完成任務。他說：「因為這場對我們非常重要，尤其前一天燒到牛棚，所以希望盡力多貢獻一點。」

索沙目前8勝、85K、防禦率1.56，穩居投手三冠王；猿隊洪聖欽本季初先發，7局挨2轟、掉4分吞敗，胡金龍連2場開轟，林哲瑄7局上陽春砲更是隊史1600轟（包括前身俊國、興農及義大）。

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