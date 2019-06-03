NBA總冠軍賽》今第2戰 反撲或再輸？2隱憂未除 勇士被看衰

杜蘭特目前傷勢仍未痊癒，甚至連跑步都成問題，只能進行定點投籃訓練。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士在總冠軍賽首戰不敵暴龍，外界普遍看好他們在下一戰能反撲，但得分箭頭杜蘭特腿傷未癒，預計無法歸隊，外媒也點出，若要贏球，勢必要找出其他有效得分點；另外針對前一戰爆發的西亞卡姆也有其他對策。

總冠軍賽第二戰前夕，柯瑞在記者會上表示有信心。（歐新社）

杜蘭特目前傷勢仍未痊癒，甚至連跑步都成問題，只能進行定點投籃訓練，雖然他隨著球隊前往多倫多，但外界評估，他可能得等到第4戰才有機會登場。

杜蘭特腿傷難歸隊

灣區大軍在首戰先發推上貝爾，希望能夠打出「死亡五小」的快速球風，但相較於勇士的西冠對手拓荒者，暴龍的防守強度明顯高出許多，沒能成功釋放浪花兄弟的火力，成效並不顯著。

《ESPN》指出，雖然柯瑞繳出全場最高34分，但他全場只有18次出手機會，低於他原本平均一場24次的出手，而得分次高的K.湯普森，命中率也不到5成，第2戰勇士勢必得找出更有效率的進攻手段，才能扳回一城。

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浪花兄弟火力弱掉

暴龍的內線戰力成功撕裂勇士禁區防守，不管是先發中鋒M.加索還是伊巴卡，且這兩人也成功壓迫到柯瑞的進攻，讓他不得不選擇以難度較高的方式出手，或是把機會讓給在外線命中率較不穩定的球員。此外，前一戰讓勇士防不勝防的西亞卡姆，他全場攻下32分，其中有16分都是在D.格林對位時拿下，火力不容輕忽。

好消息 卡森斯再上場

不過勇士總教練柯爾對於子弟兵仍有信心，他認為，過去的經驗對他們很有幫助，下一戰能搶下關鍵一勝，「我們是贏過好幾座冠軍的球隊，該見識的都見識過了。」雖然杜蘭特無法回歸，但好消息是卡森斯能夠再上場，拉抬禁區戰力，「要卡森斯馬上回到受傷前的身手當然有些困難，但面對暴龍這樣速度快的球隊，他的表現已經很好了。」

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