殷仔相隔10場挨轟 狠K三億男

陳偉殷昨中繼2局，挨1安失1分飆2K，為馬林魚守住領先。（今日美國）

纏到滿球數 馬查多揮空

〔記者徐正揚／綜合報導〕陳偉殷相隔2天再次登板，對教士用28球中繼2局，唯一的失分是挨陽春彈，中止連續10場沒被轟全壘打，卻三振季前拿到10年3億美元大約的前金鶯隊友馬查多，馬林魚以9：3擊敗教士，拿下2連勝。

馬林魚派李察斯先發，投5局僅挨1安無失分，還送出8次三振，礙於用球數已達98球，6局下由陳偉殷接手，他連續製造2個飛球出局後對上馬查多，纏鬥到滿球數、第8球，用86英里滑球讓馬查多揮空三振。前1球93.2英里（約150公里）是他這場最快。

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陳偉殷前次與馬查多對決是去年6月17日，3打數被敲1安打，他投6局失3分的其中2分，是3局下被馬查多的安打打掉，讓金鶯把落後追到2：4，靠牛棚接手3局只丟1分，他中止3連敗拿下第2勝。

挨陽春彈 中繼2局失1分

7局下陳偉殷續投，1出局後85英里滑球跑到紅中，被倫弗洛轟出陽春彈為教士打破鴨蛋，這是他繼4月15日對費城人後再次挨轟，也是本季被轟的第6發全壘打，但他沒受太大影響，先三振老將金斯勒，再製造飛球出局。

陳偉殷這場投2局挨1安失1分飆2K，防禦率降至8.18，最快球速93.2英里（約150公里）。馬林魚狂掃13安，在阿法洛、庫柏相繼開砲轟下5分帶動下，連續2場以9：3擊敗教士，自5月19日起16戰拿11勝。

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