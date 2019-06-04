旅韓練就強心臟 王維中「0」虐太空人

王維中的好表現，讓他獲NBC灣區運動網採訪。（取自NBC灣區運動網）

8球解危 總教練讚淡定

〔記者倪婉君／綜合報導〕今年重返大聯盟的王維中，變得不一樣了，他昨在運動家對太空人延長12局上的一、三壘有人情況登板，用8球搶下2出局並化解危機，果真如運動家總教練梅爾文所說，「他看起來很淡定！」

經過去年一整季在韓職的洗禮，王維中今年選擇接受運動家附帶大聯盟春訓的小聯盟合約，並在5月26日獲得升上大聯盟的機會，成為運動家隊史第1位在大聯盟亮相的台灣球員。在5月29、30日接連對天使登板後，王維中累計3局無失分，昨又臨危受命化解危機，展現後援投手必備的「強心臟」。

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27歲的王維中在2014和2017年2年在釀酒人大聯盟投球內容並不理想，累計22場18.2局投球的防禦率高達11.09，今年出賽3場累計3.2局的防禦率則仍為0。昨役運動家和太空人打到12局才分出勝負，運動家後援投手崔維諾將1出局兩人在壘的爛攤子留給王維中，但他一上場先投3球製造內野飛球出局，再用92.2英里（約148公里）速球，讓打者擊出滾地球出局。

加練卡特球當武器

只可惜運動家在12局下反攻無效，仍以4：6不敵太空人，崔維諾承擔敗投，王維中則無緣拿下本季首勝。王維中的好表現，也讓他之前獲得NBC灣區運動網採訪，他表示很開心能夠那麼快被叫上來，還透露除了主要武器變速球，也在練卡特球。

有了王維中加強牛棚深度，梅爾文感到滿意，「他看起來很淡定，所有球路都用上，也能投出好球取得出局數，應該能從中得到信心。」只是運動家目前吞下5連敗，暫和天使並列美聯西區第3。

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