LPGA次巡賽 李旻第2冠入袋

李旻相隔5年再度奪下LPGA次巡賽冠軍。（取自Symetra Tour）

〔記者粘藐云／綜合報導〕LPGA次級巡迴賽富吉谷邀請賽昨進行最後一回合，台灣高球女將李旻，和美國好手李愛瑟廝殺進延長賽後勝出，成功抱回生涯第2座次巡賽冠軍，將獲得1萬8750美元（約58.9萬台幣）的獎金。

李旻在前兩輪表現都不錯，尤其第1回合打出單日最低64桿，昨則抓下7鳥、2柏忌，繳出66桿，並與美國李愛瑟同以總桿198桿並列第1；兩人在第18洞進行延長賽，李旻打出平標準桿，而李愛瑟則吞下柏忌，最終由李旻成功封后。

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昨剛好也是李旻的24歲生日，她開心地說：「這對我來說是很美好的一週，很少在生日時有這樣的經驗，也算寫下自己的紀錄。」這是李旻在2014年後，再次於LPGA次巡賽奪冠。

美國公開賽 錢珮芸開眼界

LPGA美國公開賽昨落幕，徐薇淩抓下3博蒂、6柏忌打出74桿，並以總桿289桿獲並列第39名。另一台將錢珮芸則打出72桿，並以總桿290桿，拿下並列第50名，談起美國公開賽的決賽初體驗，錢珮芸表示，球場難度很高，令她大開眼界，也知道自己還有很多地方要學習。

冠軍最終由23歲南韓女將李晶恩帶走，昨她抓下4博蒂、吞下1柏忌，以70桿繳卡，並以總桿278桿奪下生涯首座LPGA冠軍。

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