「外」患長驅直入 中職無法可管

索沙前天賽前直接在桃園球場，和韓職SK飛龍簽約。（取自SK飛龍臉書）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將在不到30小時內，完成「球員出得去，買斷金進來，球隊發大財」，在中職規章無法可管的現況下，經紀人與國外球隊代表將有前例可循，在中職比賽開始前走進台灣的球場，直接與有意網羅的球員洽談合約。

賽前到球場直接簽約

索沙於2日賽前偕同女友與經紀人、韓職SK飛龍代表會面20分鐘，該日悍將是客隊，經紀人與SK飛龍代表能進入桃園球場，據了解，是由悍將球團協助取得臨時證件，直接被帶往提供客隊使用的包廂，迅速與索沙達成加盟共識並簽下合約。

經紀人與國外球隊代表能否於比賽前與中職球員洽談合約，中職規章並無相關規定，勉強接近2日賽前的條文，只有第16條後段「若參加相關棒球或體育競賽活動前，除經球團同意外，亦須向聯盟報備」，與第21條第2項：「總教練、教練或球員不論在比賽前或比賽中，禁止與觀眾交談。」

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只是洽談合約很難界定為相關棒球活動，經紀人與國外球隊代表應該不算是觀眾，據了解，富邦球團2日賽前只告知聯盟有「球團的人」要來，至於帶進球場後去了哪裡？做了什麼？現場工作人員不便過問。

聯盟︰會盡快了解一下

中職雖邁入第30年，不論組織架構或權力結構，仍是球團高於聯盟，以這次索沙被韓職買斷合約為例，不論球團帶任何人進入球場、在球場內做任何事，都不容聯盟置喙，秘書長馮勝賢也只能表達「會盡快了解一下」的立場。

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