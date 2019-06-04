索沙拜拜 兄弟鬆口氣

索沙轉戰韓職SK飛龍，中信兄弟可能獲利最多。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕原富邦悍將洋投索沙確定轉戰韓職SK飛龍，其他3隊減輕不少壓力，特別是中信兄弟可能獲利最多。

索沙最近一場先發在週日對Lamigo桃猿投8局無失分，按照正常輪值，本週將出戰統一獅，接下來的2週則都將對上兄弟，不必面對「打不贏」的索沙，兄弟多了幾分贏球的機會。

索沙本季出戰兄弟4場，拿下3勝0敗的戰績，包括1場完封，防禦率低到只有0.87，兄弟對索沙103打數擊出13支安打，打擊率0.126。

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索沙中職生涯首戰敗給獅隊後，最近4場對戰也拿下3勝0敗，防禦率1.06；而團隊打擊率高達0.313的桃猿也最不畏懼索沙，索沙對桃猿先發3場，戰績1勝2敗，防禦率3.32是對其他球隊的3倍以上。

悍將先發投手本季共拿下18勝，索沙就包辦8勝，比率高達44.4%，在爭冠的時期離隊，對悍將戰力影響相當大，所幸開季從傷兵名單出發的羅力最近6場先發都投出優質內容，將遞補索沙的左投包林傑最近在二軍的表現大幅上升，或許能夠減低索沙離隊造成的衝擊。

包林傑球速可以投到150公里，但是投不到理想的位置還是被打，二軍前2次出賽投9局被擊出19支安打失20分，但是最近2場投12局只失2分，逐漸展現出威力。

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