4隊爭冠緊咬 10年僅見

中職上半季打完91場比賽，所有球隊都還保有爭冠機會，戰況緊繃是10年來所僅見。（資料照）

打完91場 勝差最多3場

〔記者吳清正／台北報導〕上半季打完超過4分之3的91場比賽，排名第1的Lamigo桃猿和最後的中信兄弟只有3場勝差，所有球隊都還保有爭冠機會，戰況緊繃是10年來所僅見。

目前桃猿、富邦悍將、統一獅、兄弟之間剛好都是1場勝差，去年同期第1的桃猿雖然只領先獅隊1.5場，但是和悍將已拉開到11場，領先兄弟更多達15.5場，A段班和B段班之間涇渭分明，後2名球隊已經提前退出爭冠行列。

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打完91場第1名和最後1名只有3場勝差，創下中職2010年回歸4隊規模、半季打120場以來的最小差距紀錄，原紀錄是2016年的6.5場，其他球季都達到10場以上。

今天由桃猿和獅隊拉開本週熱戰的序幕，如果桃猿2連戰被橫掃，不但和獅隊無勝差，戰績也可能被悍將超越，場場都是關鍵。

2隊今天都推出狀況最好的先發投手，桃猿尼克斯開季3連敗後，最近7場5勝0敗，防禦率從6.00下修到2.69；施子謙開季5連不勝、2連敗後，5月份出賽4場，最多只失1分，共投25局只被擊出18支安打失3分，期間防禦率1.08。

獅隊本週五起邀請曾領軍在1995、96年達成連霸的前總教練大石彌太郎、隊史最強洋投王漢和隊史最強洋砲布雷回到台南球場，週日潘威倫先發出戰悍將，將成為中職達成300先發里程碑的第1人。

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