首戰央聯球隊 大王今飲養樂多

王柏融（資料照）

〔記者林宥辰／綜合報導〕日本職棒今天起進行交流戰，王柏融所屬的日本火腿隊將在主場札幌巨蛋迎戰央聯養樂多燕子隊，也是首度迎戰央聯球隊，面對陌生投手，王柏融如何因應將是雙方觀戰焦點之一。

王柏融前天面對歐力士單場5打席全數安打，打擊率飆升至3成03，在洋聯排名第6。不過，今年王柏融在主場札幌巨蛋反而還在適應當中，出賽17場，打擊率僅2成22。此外，火腿隊交流戰對上阪神、橫濱和中日龍都是客場，作客央聯並無指定打擊制，火腿監督栗山英樹會如何安排打線，該如何調度王柏融，也是觀察重點。

養樂多隊前天才終止本季最長16連敗，今天預計推出右投手高梨裕稔先發，高梨本季出賽8場，戰績4勝4敗、防禦率5.79。火腿隊先發投手則是上澤直之，本季同樣出賽8場，4勝2敗、防禦率3.31。

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陽岱鋼有望重返先發

今天讀賣巨人則要在交流戰首個系列賽作客東北樂天主場，由於有指定打擊制可運用，近期出賽不多的陽岱鋼，頗有機會重返巨人先發打線，並可能和暫居洋聯中繼榜領先的樂天宋家豪交手。

昔日軟銀王牌左投和田毅也傳出將在交流戰復出，預定5日對中日龍先發，是他自2017年9月26日以來再度先發，已暌違618天。

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