索沙走人 蔗總說喜說憂

索沙（資料照）

〔記者吳清正／台南報導〕原富邦悍將洋投索沙將轉投韓職，統一獅總教練黃甘霖慶幸在爭冠階段少了1名強敵，又覺得非常可惜。

黃甘霖表示，像索沙這種大聯盟等級的頂尖洋投，有助於提升中職比賽的精采度，吸引球迷進場，畢竟球迷花錢買票進場就是要看高強度的比賽，而且打者面對索沙的強力投球，也有助於打擊能力的進化，索沙離隊真的很可惜。

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黃甘霖指出，索沙不但有150公里的球速，控球又準，一開始打者當然難以適應，但是打久了會逐漸習慣，就算還是打不好，不至於完全無法應對，就像他20幾年前剛進職棒的時候，根本沒有幾個人打得到150公里的速球，現在光是球速已經無法壓制中職打者了。

黃甘霖說，國際賽如果能打出好成績，對中職有很大的加分作用，而在國際賽上經常會碰到索沙這種實力的投手，如果打者在球季賽就有機會適應，國際賽可以有更好的表現，希望各隊都能網羅頂尖的洋將，不論是投手或野手，都會對本土選手形成很好的刺激。

索沙中職初登板就敗給獅隊，但是完投8局只失1分，之後4次對戰拿下3勝0敗的成績，防禦率1.08。黃甘霖指出，索沙最難打的不是速球，而是變化球，幾乎都能投到想要的位置，加上有球速的本錢，打者更難去設定他的變化球，本來這週將對上索沙，現在索沙離開，自然就多了幾分勝算。

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