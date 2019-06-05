法網》費爸8強復仇 雨神來攪局

費德爾（見圖）重返久違的法網8強，對決同胞瓦林卡尋求復仇。（路透）

費德爾重返久違的法網8強，對決同胞瓦林卡（見圖）。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法國網球公開賽男單8強對決，龍爭虎鬥連雨神都來光臨，第3種子費德爾7：6（7：4）、4：6、7：6（7：5）、3：3暫時領先同胞瓦林卡時，比賽被迫喊卡，眾所矚目的「瑞士內戰」等當地放晴，才繼續進行。

蠻牛展現壓制 勝券在握

另場8強熱戰呈現一面倒，第2種子西班牙「蠻牛」納達爾又在紅土展現絕對宰制力，6：1、6：1、4：2徹底壓制日本「網球王子」錦織圭，賽事同樣因突如其來暴雨中斷，納達爾想朝法網三連霸及第12冠邁進仍需等等。

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納達爾展現紅土壓制力，雨停前已幾乎勝券在握。（路透）

費德爾在2015年法網8強直落3不敵瓦林卡，如今網球之神巧妙安排，費爸相隔4載重返羅蘭加洛斯，一路過關斬將，又與瓦林卡狹路相逢。這位史上最多20座大滿貫男單冠軍的現役傳奇，昨強轟5記愛司，逼出16個破發點但僅拿下其中1個，導致次盤被瓦林卡扳回一城，且費爸第4盤聽牌時，又錯失開局多次突破拉開差距的機會，兩人激鬥逾3小時，戰況持續膠著。

34歲的瓦林卡擁有澳網、法網、美網共3座大滿貫男單金盃，但先前深陷低潮，直到近來才揮別傷痛東山再起，由於他與費爸曾聯手奪下2008年北京奧運男雙金牌，賽前英雄相惜說：「能再跟羅傑交手真的很棒，毫無疑問他是最好的，這是一大挑戰。」

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