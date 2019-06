主動想打奧運 謝淑薇Yes I do

台灣網球女將謝淑薇昨表態,願意披國家隊戰袍出征東京奧運。(資料照,歐新社)

〔記者梁偉銘/綜合報導〕台灣網球女將謝淑薇昨天在臉書粉絲團用英文寫出:「I would be happy to play Olympics in Tokyo.(我樂於參與東京奧運。)」人在巴黎開會的網協秘書長劉中興回應:「樂觀其成,協會將與她連繫確定意願,爭取雙贏結果。」

排名、聯邦盃雙門檻

2016年里約奧運,謝淑薇不滿教練遴選,加上後續爭議放棄單、雙打比賽,並宣布不再接受國家隊徵召。如今小薇東山再起,目前職業女單排名25,直逼6年前生涯最高23,令球迷期待明年東奧出擊,如今她首度表態,網協也樂見其成,小薇重披台灣隊戰袍的機會大增。

劉中興解釋,奧運除了職業排名限制,國際網總還有4年內2次、奧運前兩年打1次聯邦盃的門檻,謝淑薇必須今、明年都參與;今年聯邦盃亞大區二級6月12至15日在塔吉克舉行,我名單早已底定,網協將向國際網總溝通,明年看能否援用特例,協助小薇參加東奧。

葛藍喬安娜 法網晉級

法網青少女戰況,女單第10種子葛藍喬安娜昨晚遭遇會外賽殺入的俄國史耐德,又展現纏鬥韌性,1:6、7:6(9:7)、6:2後來居上安抵16強,將與中國第5種子鄭欽文相隔1年再度於法網交鋒。

青少女雙首輪,第2種子葛藍喬安娜/歐索里歐(哥倫比亞)7:5、0:6、10:6強壓布魯維托娃(捷克)/蒙哥馬莉(美國)晉級16強。

