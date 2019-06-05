主動想打奧運 謝淑薇Yes I do

台灣網球女將謝淑薇昨表態，願意披國家隊戰袍出征東京奧運。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣網球女將謝淑薇昨天在臉書粉絲團用英文寫出：「I would be happy to play Olympics in Tokyo.（我樂於參與東京奧運。）」人在巴黎開會的網協秘書長劉中興回應：「樂觀其成，協會將與她連繫確定意願，爭取雙贏結果。」

排名、聯邦盃雙門檻

2016年里約奧運，謝淑薇不滿教練遴選，加上後續爭議放棄單、雙打比賽，並宣布不再接受國家隊徵召。如今小薇東山再起，目前職業女單排名25，直逼6年前生涯最高23，令球迷期待明年東奧出擊，如今她首度表態，網協也樂見其成，小薇重披台灣隊戰袍的機會大增。

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劉中興解釋，奧運除了職業排名限制，國際網總還有4年內2次、奧運前兩年打1次聯邦盃的門檻，謝淑薇必須今、明年都參與；今年聯邦盃亞大區二級6月12至15日在塔吉克舉行，我名單早已底定，網協將向國際網總溝通，明年看能否援用特例，協助小薇參加東奧。

葛藍喬安娜 法網晉級

法網青少女戰況，女單第10種子葛藍喬安娜昨晚遭遇會外賽殺入的俄國史耐德，又展現纏鬥韌性，1：6、7：6（9：7）、6：2後來居上安抵16強，將與中國第5種子鄭欽文相隔1年再度於法網交鋒。

青少女雙首輪，第2種子葛藍喬安娜／歐索里歐（哥倫比亞）7：5、0：6、10：6強壓布魯維托娃（捷克）／蒙哥馬莉（美國）晉級16強。

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