戴后積分大爆扣 「希望」7月篡位？

戴資穎以9萬6225分穩坐球后寶座達130週，但7月因賽程調整，將再度面臨保位戰。（資料照，歐新社）

印尼公開賽晚打致扣分

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界羽聯（BWF）昨更新世界排名，戴資穎以9萬6225分穩坐球后寶座達130週，但因7月16日開打的超級1000系列印尼公開賽，比上屆晚2週進行，使她7月9日將被扣逾5000分，屆時領先日本名將奧原希望剩309分，面臨球后保衛戰。

世界排名計算是採計選手過去52週積分最高的10場賽事。戴資穎目前最佳10站成績，包含去年印尼賽封后的1萬2000分，但該賽事去年第27週進行，今年延至第29週，使小戴冠軍積分於7月9日提前消失，改補去年香港公開賽4強6420分，積分將縮水至9萬0645分。

請繼續往下閱讀...

兩人差距 將只有309分

印尼賽時程延後不只戴資穎受影響，世界排名第2的中國陳雨菲是上屆亞軍，屆時1萬0200分將消失，積分下修至8萬6585分。至於奧原希望去年印尼賽16強止步，僅拿4800分，未排入其年度最佳10站成績，將維持在9萬0336分，擠下陳雨菲重返世界第2。

奧原希望。（資料照，法新社）

戴資穎去年4月中曾因賽事時間改變，被迫將球后讓給山口茜。這次好消息是小戴以些微差距續任球后，將把「小戴障礙」推到136週。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法