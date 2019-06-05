金鶯挑中拉屈曼 第6位捕手狀元

金鶯選中奧勒岡州立大學強打捕手拉屈曼當狀元。（美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕大聯盟2019年選秀會昨天起進行3天，30年後再次拿到狀元籤的金鶯，一如預期在第1輪第1順位指名奧勒岡州立大學強打捕手拉屈曼，他也成為大聯盟近20年來第1位、史上第6位捕手狀元。

奧勒岡州立大學強打捕手拉屈曼當上選秀狀元。（美聯社）

拉屈曼2016年選秀會第40輪被水手指名，才高中畢業的他決定念大學，打擊能力在大二爆發，連續2年打擊率逾4成、上壘率逾5成、長打率逾6成，在大學3年累計28轟、174分打點，選球與蹲捕能力獲球探一致肯定。

被譽為哈波以來最佳狀元

拉屈曼今年榮膺太平洋12校聯盟ＭＶＰ，日前曾在比賽中滿壘時被對手寧可敬遠保送奉送1分也不讓他出棒打擊，早被視為選秀狀元的不二人選，大聯盟官網也在選秀結果揭曉後，稱讚他是自2010年哈波以來最佳狀元。

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前一位捕手狀元是茂爾

拉屈曼是奧勒岡州大第1位選秀狀元，也是大聯盟繼2001年雙城茂爾後再次出現捕手狀元，簽約金上看840萬美元；金鶯前次在第1輪挑選捕手是2007年第5順位、曾與陳偉殷搭配4年的威特斯。

拉屈曼指出，聽到自己的名字被第1個念出，感覺非常不可思議，這是一份無上的榮耀，對他就是夢想成真，很幸運進入金鶯這麼有傳統的球隊，能從這裡展開職棒生涯讓他很興奮，他會努力展現最好的一面。

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