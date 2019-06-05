素人朝「聖」 曾文毅：有計畫就不難

詹喬愉（右）與曾文毅先後登頂聖母峰，兩人同機返台。（記者姚介修攝）

竹科工程師圓夢 瞞父母攻頂

竹科工程師曾文毅認為，經過有計畫性的體能訓練、學習攀登技巧，要登頂聖母峰並非難事。左為登山家詹喬愉。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／桃園機場報導〕台灣竹科工程師曾文毅過去毫無5000公尺以上的登山經驗，卻於5月22日成功站上世界第1高峰聖母峰，昨天談起登頂時還一派輕鬆，「其實有完整訓練計畫，並不會太難。」

38歲的曾文毅大學時期就加入登山社，一直都有爬山習慣，恰巧前年到中國爬山，加入詹喬愉的登山團隊，他說：「後來比較熟之後，去年她聽到我說要爬島峰，就要我爬完乾脆也挑戰聖母峰。」

被詹喬愉「電」得很慘

曾文毅坦言，一開始他也認為聖母峰是遙不可及的目標，但經過有計畫性的體能訓練、學習攀登技巧，要登頂並非難事，「只要適應得好，很多人體力比我們好，都能爬上頂峰」。

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提到跟詹喬愉一同訓練的過程，曾文毅體認到自己體能還得加強，「今年初她帶著我一起練，但我被電得很慘，那時我看她爬得輕鬆，我卻在後面喘得要死，知道自己安排的重訓還不夠扎實」。

曾文毅堪稱登山界「素人之光」，昨天光榮抵台後有不少粉絲爭相合照，他笑回：「其實我父母都以為我是出國玩，直到我上新聞了他們才知道我去爬山，現在要回歸工程師的身分了。」（記者吳孟儒）

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