「我為山狂」 張元植享受每一步過程

張元植（右）和呂忠翰將在14日啟程挑戰「野蠻之巔」K2。（記者林正堃攝）

記者吳孟儒／專題報導

張元植強調，挑戰K2並非收集「頭銜」，而是想嘗試新的挑戰。（張元植提供）

張元植將登山視為一生志業，透過踏出的每一步，親自感受大自然的美好，也正是因為就讀苗栗全人實驗中學，從此結下離不開與山親近的緣分。

登頂阿空加瓜山 國內最年輕紀錄

張元植就讀私立薇閣小學，畢業後轉而就讀體制外的全人中學。全人除了國文、數學和英文外，最大特色是將登山列為必修課；同時學生有規劃課程的自主性，他笑說：「有很多千奇百怪的課，像是草藥學、塗鴉、法輪功之類，不過後來有的沒找到老師，也沒有開成。」

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透過多元接觸開發興趣，張元植表示，他很喜歡音樂，還曾組過樂團，但真正讓他陷入瘋狂的是登山，「從無到有的行程規劃，到親自體驗每一步的登山過程，不只是只有登頂帶來的成就感，更多是享受沿路風景的美好」。

挑戰K2 並非收集頭銜

張元植國中開始爬雪山、玉山，足跡遍布台灣高峰，到高三遠征國外，爬上南美最高峰，創下我國最年輕登頂阿空加瓜紀錄，對於當時被媒體封為「最酷高中生」，他靦腆回應：「其實我不是很在乎這些，但確實那次的經驗讓我收穫滿滿，讓我知道投入能有正面回報。」

張元植和呂忠翰將在14日前往尼泊爾力拚「野蠻之巔」K2，朝夢想再往前邁進一步，不過他也強調，目標並非收集「頭銜」，而是想嘗試新的挑戰，「我是想要更貼近大自然，挑戰自我極限，能維持到幾歲得看身體狀況，有人爬到78歲呢！」

至於是否曾想過從事登山以外的職業，張元植掛起招牌笑容回應：「可能是律師喔！如果我當初繼續待在升學為主的學校，我又是讀社會組，那很可能就會讀法律系吧！」。

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