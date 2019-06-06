尼克斯帶「投」衝 猿KO獅

桃猿先發投手尼克斯6局飆8Ｋ，他說昨晚狀況並不好，但隊友首局就攻下分數，讓他能放心投球。（記者黃志源攝）

猿和悍將 桃猿藍寅倫在1局上擊出一壘安打，打回球隊第1分。（記者黃志源攝）

勝差拉開到2場 統一獅蘇智傑與莊駿凱奮力搶接即將落地高飛球。（記者黃志源攝）

〔記者吳清正／台南報導〕Lamigo桃猿尼克斯先發6局無失分，林泓育和陳晨威分別用場外、場內全壘打助威，以8：0擊敗統一獅，和排名第2的富邦悍將拉開到2場勝差。

尼克斯只被擊出2支安打，投出8次三振、1次四壞球，贏得6連勝、8連不敗，在8勝的前悍將索沙轉投韓職後，6勝的尼克斯成為目前實質的最多勝投手。

「棒球有一句話說不是快的球難打，是準的球難打，」桃猿總教練洪一中表示：「尼克斯就是典型的準到讓你打不好的投手，他的球速不是特別快，球路也不花俏，但是都能把球準確地投到想要的位置，所以有穩定的表現。」

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隊友首局得4分

尼克斯吞定心丸

尼克斯表示，其實昨天身體狀況不是很好，賽前牛棚也投得很糟糕，但是隊友第1局就攻下分數，讓他可以安心投球，上場之後能夠投出想要的球，不過，比賽中還是感到很疲勞。

猿隊投手教練吳俊良和捕手林泓育都指出，尼克斯今年對打者做足功課，隨時修正投球策略是好表現的主因。尼克斯表示，去年教練就建議他多投變化球，因此增加曲球的運用，今年再嘗試把滑球加到配球裡，變化球也搶好球數，投球更有勝算。

1局上猿隊前2棒分別靠著失誤和四壞球上壘後，藍寅倫、陳俊秀、朱育賢、郭嚴文安打和林立高飛犧牲打，讓尼克斯還沒上場就有4：0的領先。

第6局猿隊柏納帝那安打追加1分，柏納帝那4打數都安打，打下1分打點，還有1次四壞球。

林泓育陽春彈

本季第10轟出爐

林泓育第7局轟出陽春彈，本季第10轟，生涯第7次單季全壘打達到2位數；陳晨威則在第8局打出場內全壘打，是他棒球生涯第1次，陳晨威表示，當時看到球打得很遠，就決定拚三壘打，沒想到過了三壘後，三壘指導教練的手還一直轉，第1次場內全壘打的感覺是「跑得好累」。

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