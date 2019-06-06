快腿陳晨威 生涯首支場內全壘打

桃猿陳晨威在８局上跑出場內全壘打。（記者黃志源攝）

三壘打已7支

有望挑戰半季紀錄

〔記者吳清正／台南報導〕Lamigo桃猿快腿新人陳晨威昨天打出生涯第1支場內全壘打，靠著速度的優勢，陳晨威本季也已經打出7支三壘打，有機會挑戰半季和單季三壘打紀錄。

陳晨威在對統一獅的第8局打出中、右外野深遠平飛球，陳晨威一口氣跑回本壘，連滑壘都不用。這是中職史上第40支場內全壘打，上一支是2016年中信兄弟陳子豪所擊出。

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對於陳晨威來說，場內全壘打就像是三壘打的延伸，他表示，多進一個壘就更靠近得分，所以每次跑壘都非常積極，三壘打是他的目標，但是不會刻意想要挑戰紀錄。

中職半季10支和單季15支三壘打紀錄，都是富邦悍將張正偉創於2012年，生涯最多三壘打則是中信兄弟張志豪的61支。

陳晨威表示，業餘時代三壘打並不多，進入職棒以後身體素質和爆發力都有進步，能夠把球打得更遠，才有更多機會三壘打，不過，自己的擊球力量並不是特別突出，咬中球心才能把球打遠，不像有些人即使沒有擊中球心也能把球扛得很遠。

陳晨威100公尺最快紀錄接近11秒，從左打區擊球後起跑到一壘只要3.7秒。除了速度的優勢外，陳晨威對於繞壘的技巧也特別加強，他表示，如何切角度減少跑壘距離很重要，否則速度就浪費掉了。

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