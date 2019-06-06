法網》搶決賽門票 納達爾、費德爾39度對決

納達爾（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕第2、3種子納達爾、費德爾各自在雷雨過後延續領先鎖定勝利，週五將於法國網球公開賽男單準決賽狹路相逢，上演史詩級第39度「費納對決」！西班牙「蠻牛」有信心朝紅土大滿貫12冠邁進，瑞士不老天王費爸也沒在怕的，強調若想避開宿敵，就不會相隔4年重返紅土。

費德爾（資料照，法新社）

6月3日剛過33歲生日的納達爾來勢洶洶，左手上旋球於紅土展現宰制力，6：1、6：1、4：2壓制鬥志頑強的日本「網球王子」錦織圭，儘管「蠻牛」眼看「射日」在望，賽事因突如其來暴雨中斷，納達爾等一小時再上陣未受影響，互保直落3關門，法網三連霸氣勢如虹。

衛冕者4強對手，正是「瑞士內戰」勝方，費爸7：6（7：4）、4：6、7：6（7：5）、3：3領先同樣單反打法的同胞瓦林卡時，下雨喊卡。重新開戰費爸第9局關鍵破發，第4盤6：4出線，回報4年前8強輸球之仇。

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蠻牛紅土對戰絕對優勢

8月滿38歲的費爸，自2015年後再戰法網，一路過關斬將殺入4強，只是強碰「蠻牛」落居下風，納達爾已挾23勝15負領先，包括紅土13勝2負絕對優勢，費爸說：「沒人想在紅土對上拉法（納達爾），他充滿力量又是左拍，球路和旋轉軌跡完全不同。我必須做好準備，勇敢放手一搏，沒人知道接下來會發生什麼。」

法網11冠的紅土霸王，也迫不及待再和亦敵亦友的費爸巔峰對決，「我預期他會強勢進攻，並改變節奏、上網。希望我能在底線壓制，不然就麻煩大了」。英雄相惜的納達爾強調，這些年來對抗已超越勝負，「我們想保持競爭力，用正確方式去戰鬥，然後享受這一切」。

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