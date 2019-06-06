缺2張「老K」 勇士3連霸要問「神」

總冠軍第3戰，勇士K.湯普森不確定能否上陣。（美聯社）

KD第3戰缺席 少了KD和K湯兩大咖，「萌神」柯瑞能否穩定軍心率隊奪勝，成了勇士3連霸隱憂。（資料照）

K湯不確定上 總冠軍戰第3戰，勇士杜蘭特確定不會上場。（資料照）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕總冠軍賽第3戰今早9點開戰，勇士於主場迎戰暴龍，主力KD（杜蘭特）卻仍處於養傷階段，K.湯普森能否上陣打上問號，也為挑戰3連霸埋下變數，但主帥柯爾仍老神在在。

柯爾以勇士在西部準決賽第6戰對上火箭為例，當時少了杜蘭特照樣破除外界看衰聲浪搶勝，「球員都知道該如何調整，無論面對何等艱困局面，團隊眾志成城能克服一切。」

然而勇士此次面臨的困境，恐怕比柯爾想得更為棘手，除了杜蘭特外，另一主力K.湯普森左大腿筋拉傷，列入每日觀察名單，很可能終結連120場季後賽無缺席紀錄。

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K.湯普森擁有百步穿楊的神射功夫，季後賽場均41.1％三分球命中率，可貢獻19.5分，提供穩定火力輸出；數據也顯示他對勇士的重要性，過去2場他在場下25分鐘，勇士進攻效率值僅96.2，相比在場上時的112.1，有不小落差。

柯爾老神在在

相信「萌神」

他的防守能力也不容忽視，今年如願以償躋身年度防守陣容一員，攻守兼備難以被取代，但柯爾強調，不會冒風險讓K.湯普森上陣，他相信「萌神」柯瑞能肩負領袖職責，穩定軍心，「他一直帶領著這支球隊，當然，伊古達拉和D.格林也用不同方式引領其他隊友。勝利需要仰賴大家的力量。」

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