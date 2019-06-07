最棒搭檔曾智偵 初看王漢不起眼

統一獅傳奇洋將布雷（左起）、王漢暌違多年重返台灣，準備參加週末主題日。（記者郭羿婕攝）

統一獅「榮耀30」傳奇洋將活動6月7至9日將於台南球場登場，請出令老球迷難忘的洋砲布雷、洋投王漢回娘家，兩人暌違多年重返台灣十分興奮，昨天記者會上見到老戰友高國慶、曾智偵更是驚喜不已。

〔記者郭羿婕／台北報導〕每個世代都有代表性的強投豪打，90年代的中職經典洋投少不了前獅隊王漢，昨闊別20年在台現身，還和昔日搭檔捕手曾智偵重逢。

請繼續往下閱讀...

王漢1993至95年效力獅隊，93年搶下22勝仍是中職紀錄，包括15場完投、3場完封，還有1場對味全龍用156球投12局、只失2分並飆11K，有史上最強洋投美譽，在中職3年繳出56勝25敗、防禦率2.13。

中職最強洋投 孫子只愛打擊

王漢現居美國北卡，已經55歲的他仍記得簡單中文，依舊親和力十足，還拿手機秀出孫子打球影片，但也透露曾教4歲半的孫子投球，偏偏乖孫只愛打擊。

曾智偵是記者會的神秘嘉賓，王漢事前猜了好多人就是沒猜到他，一見老友十分驚喜，還大讚：「曾智偵就是我職棒生涯中最好的捕手，看到他非常興奮。」

曾智偵透露，其實第1年剛見到王漢時，看他投球動作不覺得出色，但球季開打就不同凡響，難忘他的滑球和大幅度曲球，「滑球搭配速球，內外角非常精準，在我捕手生涯中，他是讓我最輕鬆的投手，說內角就內角、外角就外角，球也不會亂飄，甚至可以閉著眼接球。」

控球精準 讓大目捕手好輕鬆

王漢難得來台，也很關心中職，聽聞味全龍解散又重組，而現在僅有4隊，他也驚呼：「我們需要更多隊、需要更多球員、需要更多教練，棒球是很美好的。」

布雷（左二）、王漢（右二）與昔日隊友高國慶（左一）和曾智偵（右一）相見歡。（記者郭羿婕攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法