布雷促成暴力獅 來台執教沒說死

統一獅傳奇洋將布雷（左二）、王漢（右二）與老隊友高國慶（左一）和曾智偵（右一）相見歡。（記者郭羿婕攝）

統一獅「榮耀30」傳奇洋將活動6月7至9日將於台南球場登場，請出令老球迷難忘的洋砲布雷、洋投王漢回娘家，兩人暌違多年重返台灣十分興奮，昨天記者會上見到老戰友高國慶、曾智偵更是驚喜不已。

〔記者郭羿婕／台北報導〕獅隊傳奇強打「轟天雷」布雷昨久違亮相，勾起許多老球迷的回憶，老友高國慶還特地北上給驚喜，更想把他留在獅隊執教，布雷對此也沒把話說死。

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布雷2006年加盟獅隊，長打破壞力令人難忘，2007和08年各敲33轟、24轟，拿下全壘打、打點雙冠王，助隊2連霸，還曾締造連7場開轟，並於08年全壘打大賽4輪擊出46轟，創下許多「布雷障礙」。

47歲的布雷現居美國紐澤西，他透露，退役後沒當教練，而是成為禮車租賃公司的老闆，有空時只想指導兒子Chris Brito，他說：「如果我花時間教別人，就沒時間教兒子了。」布雷很以19歲的兒子為傲，「他非常好，守三壘和一壘，也很有長打實力，再過2年就要選秀了。」

記者會還安排高國慶現身，布雷開心獻上擁抱，情誼依舊。在布雷眼中，高國慶強壯又有天分，從以前就以大聯盟強打普侯斯之名來稱呼高國慶；高國慶也說，當時布雷就是球員的偶像，獅隊球風也因布雷加入而改變，攻擊變得更暴力。

高國慶仍盼從布雷身上挖寶，笑說：「我們球隊有沒有準備你的合約啊？想請你來當打擊教練！」布雷倒也沒拒絕，笑說不排除任何可能。

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