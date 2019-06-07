小戴合體小英 國訓中心后見后

蔡英文總統（前排左二）、蘇貞昌院長（前排左一）昨視察國訓中心，與羽球球后戴資穎（前排右一）及台灣羽球隊總教練賴建誠（前排右二）話家常。（記者張忠義攝）

蔡英文總統（右三）視察國家運動園區第三期計畫，與國家隊選手拳擊陳念琴（左起）、體操李智凱、舉重郭婞淳、羽球戴資穎、田徑楊俊瀚等人合影。（記者張忠義攝）

〔記者黃旭磊、張忠義／高雄報導〕蔡總統視察國家運動訓練中心，與世界球后戴資穎合體，一起為東京奧運培訓選手加油。

蔡總統昨天下午由行政院長蘇貞昌陪同，視察國家運動園區第3期計畫新建工程，聽取體育署長高俊雄簡報「國家運動園區第3期計畫暨2020年東京奧運備戰情形」，會後，蔡總統與「小戴」戴資穎在羽球館話家常，「小戴」一度要上場示範，但不便影響選手並未上場，僅在場邊分享賽事經驗。

請繼續往下閱讀...

由於蔡總統將拚連任，選手及教練為蔡打氣，明年一定要親自為選手授旗。

「鞍馬王子」李智凱、「台灣最速男」楊俊瀚也陪同視察，蘇院長特別要求小戴合影，一起為東奧選手加油，而舉重教練林敬能當眾呼喊東奧獎牌數「一定會」更多，讓蔡總統非常開心。

蔡總統說，行政院核定第3期「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」，投入63億元擴建設施、場地，並由國防部撥出士林營區16公頃土地，期許選手在東京奧運再創佳績，而選手若打破上屆里約奧運奪牌數，將比照亞運，「增派F-16戰機歡迎選手凱旋歸國」。

去年印尼雅加達亞運落幕，我國代表團創下17金、19銀、31銅佳績，蔡總統曾派2架F-16升空釋放熱焰彈，迎接選手返國。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法