郭俊麟滿壘飆K 本季初先發就勝投

郭俊麟以6局失2分摘下今年首勝。（取自西武獅隊推特）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕在跨聯盟交流戰碰上央聯龍頭廣島鯉魚，西武獅投手郭俊麟昨晚在主場演出優質先發，以6局失2分摘下今年首勝，本季初先發就抱回勝投，登上英雄訪問舞台時也開心笑說「很幸福」。

英雄訪問「很幸福」

郭俊麟首局遭遇亂流，被廣島以安打、盜壘、觸身球和四壞保送攻佔滿壘，還出現暴投，單局就掉2分，但2局上開始回穩，連續解決11人次；西武打線也發威，在秋山翔吾首局首打席全壘打、山川穗高第3局2分砲助威下，前4局就得5分。

最大危機出現在5局上2出局後，郭俊麟連挨2安和保送又形成滿壘，面對可能一棒逆轉的洋砲巴提斯塔，他飆出關鍵三振化解，自己也振奮大吼。談起當下，他說：「只想把局面守下來，希望別被打長打。」

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隊友也火力全開，山川5局下再揮陽春彈，連2打席全壘打，栗山巧追加2分砲，外崎修汰6局下也開轟貢獻1分，單場5轟相挺，西武終場9：2大勝，山川包辦全隊最多的3安3打點。

郭俊麟賽後和山川接受英雄訪問，幾乎全程以日文應答，他坦言首局有些緊張，第2局開始比較放鬆，最滿意則是變化球能投進好球帶。場邊還有台灣球迷高舉國旗，上頭寫著大大的「郭俊麟」為他打氣。

郭俊麟是日職本季首位先發的台灣投手，今年初登一軍就把握機會，以6局5K僅挨3安、失2分贏得生涯第5勝，也是繼去年9月15日對軟銀後的久違勝投，且其中4勝都在主場拿到。

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