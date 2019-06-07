大王降臨 3安猛打賞獲MVP

清宮幸太郎（左起）、王柏融及加藤貴之獲選單場MVP。 （取自火腿隊推特）

〔記者吳清正／綜合報導〕日本火腿王柏融昨演出單場3安打的猛打賞，並在第1局打下勝利打點，助隊以3：1擊敗養樂多，今年交流戰的第1個系列賽取得2勝1敗。

王柏融週日對歐力士5打數全部安打，創下日職生涯單場安打新高，但交流戰前兩場7打數無安打，包括2次雙殺打、1次三振，昨天終於爆發。

王柏融擔任第5棒、左外野手，第1局在2出局一、二壘有人時站上打擊區，把養樂多王牌投手小川泰弘偏低的146公里直球打成中外野平飛安打，日本火腿先馳得點。

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第3局王柏融又在2出局後打擊，適時安打把一壘上的中田翔送上得點圈，清宮幸太郎安打追加1分。

第7局王柏融又在2出局、一壘有人時上場，再度安打把近藤健介送上三壘，但這一次清宮遭三振。

日語受訪逗笑記者

王柏融4打數3安打、1打點，打擊率再度突破3成大關成為3成01，賽後和清宮及先發5局拿下勝投的加藤貴之接受「英雄訪問」，王柏融先用日語說謝謝，回答問題時也先用日語說「是的」，引起現場一片笑聲。

王柏融表示，最近一直在找比賽的感覺，好球就積極出棒，沒有特別鎖定什麼球路，能幫助球隊贏球，感到特別開心。

巨人陽岱鋼第9局2出局後上場代打，打出右外野平飛安打，巨人以2：1力克樂天，宋家豪沒有登板。

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