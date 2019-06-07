生涯最強 王維中三局無失分

王維中連K楚奧特、大谷翔平。 （法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕王維中對天使隊力投平生涯最多的3局，只被擊出1支安打無失分，一度是勝投候選人，但天使隊大谷翔平打下4分打點，包括1發3分砲，加諾打出再見安打，以10：9逆轉擊敗運動家隊。

大谷翔平第4局轟出超前比數的3分砲。 （USA Today）

王維中在第5局、7：8落後時登板，連續解決3名打者，第6局一上場被擊出唯一的安打後，再連續解決最後6名打者，包括用全場最快的93.8英里（151公里）速球讓球星楚奧特站著被三振，再用滑球讓大谷揮棒落空三振。

王維中上一次投3局是2014年5月1日，當時被紅雀隊擊出6支安打失4分，今年王維中重返大聯盟表現完全不同，出賽4場投6.2局無失分，只被擊出3支安打，投出3次三振，沒有四壞球，生涯防禦率從季前的11.09下修到8.17。

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隊友送禮 王維中勝投沒了

大谷第4局轟出超前比數的3分砲，取得8：7領先，王維中登板穩住局面後，運動家隊在8局上展開反攻，奧爾森打出2分打點安打，再以9：8超前，王維中成為勝投候選人，下半局運動家隊在2出局被攻佔一、二壘時故意保送楚奧特，並換上左投巴克特來對付大谷，卻投出四壞球，天使隊擠回追平分也擠掉王維中的勝投。

大谷跑上一壘時罕見地用力把球棒往地上一丟，他表示：「從我開始打棒球，從沒有前一棒被故意保送，特別是一壘有人的時候，但因為那是楚奧特，他們不想被楚奧特打，對他們來說把楚奧特送上壘包是很自然的，我並沒有因此想要做得更多。」

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