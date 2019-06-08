悍將土投No.1 即刻調整首勝獅

悍將陳仕朋昨主投7局僅失1分，拿下生涯對獅首勝。（記者黃志源攝）

悍將林益全（左）昨敲出生涯第11度雙響砲。（記者黃志源攝）

陳仕朋好投 本季第5勝

〔記者倪婉君／台南報導〕21歲陳仕朋昨以7局只失1分好投，加上林益全雙響砲的奧援，不只率富邦悍將以7：1擊敗統一獅，更首次在台南球場登板就拿下生涯對獅隊首勝。

「只要是金子，它一定會發亮。」悍將總教練陳連宏用這句話誇讚昨拿下MVP的陳仕朋，更指他是「我們的本土第1號」，來肯定這位拿下本季第5勝的年輕投手。悍將在贏球後仍維持第2，和排頭桃猿差距1.5場。

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陳仕朋生涯首次在台南球場出賽，他笑說只知道今年沒有在這裡比賽過，更不曉得昨役是自己對獅隊生涯首勝。「其實我前面的狀況非常差，在第3局之後改變了投球節奏，用壘上有人的方式去丟，才慢慢越來越好。」

相較前兩年一共出賽8場（7先發）0勝3敗的表現，陳仕朋今年先發10場拿下5勝，他認為最大不同是能「控制比賽」，不會像前兩年比較沒有想法。相較之下，獅隊昨役先發投手施子謙則繳出今年最短3.1局失5分，吞下本季第4敗。

林益全雙響 緊追朱育賢

打者方面，高孝儀在2局下轟出本季首轟是亮點，林益全更是手感發燙，在3、5局各轟1發全壘打，生涯第11度單場雙響砲，累計12轟在全壘打排行榜僅次桃猿朱育賢的13轟。

林益全認為全壘打可遇不可求，能幫助球隊贏球才重要，他表示球員本來就有狀況週期，「我認為要讓狀況好和不好時的落差不要太大，避免讓對方察覺到，這是比較困難的課題。」

此外，獅隊打者潘武雄昨達成生涯第1千場出賽、中職第24人，只可惜他4打數0安打，還吞下2次三振。

獅隊潘武雄昨達成千場出賽，成為中職第24人。（記者黃志源攝）

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