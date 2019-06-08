回憶亞洲之「獅」 大石抗日不手軟

獅隊傳奇總教練大石彌太郎（右二）與球員陳傑憲（左一）進行祖孫對談，並與球迷合影。（記者黃志源攝）

大石彌太郎曾帶領獅隊達成首度連霸，昨受邀開球。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕統一獅「榮耀30」傳奇洋將主題活動，昨有請75歲的傳奇教頭大石彌太郎打頭陣，他除了和25歲的陳傑憲進行「祖孫對談」，還和現任教頭黃甘霖完成開球傳承儀式，別具意義。

獅隊在端午佳節安排昔日傳奇教練和球星登場，今、明還有締造單季22勝的巨投王漢，及連7場開轟的強打布雷。就連曾和布雷當過隊友的悍將教頭陳連宏都很期待。

請繼續往下閱讀...

大石曾在1995、96年率領統一獅拿下隊史首次2連霸，更在1995年季後領軍前往日本參加亞洲太平洋超級棒球賽，率獅隊擊敗日、韓奪冠。大石說，「我是日本人，但我抱著強烈求勝心率領獅隊，要去打敗家鄉的球隊。」

憶起當年帶隊，大石則說那時候兄弟象完成3連霸（1992至1994年），他心中抱持著「我一定要打敗兄弟，才能成為台灣第一」的想法，不斷告訴獅隊球員：「我們的練習一定要比兄弟更多、更努力。」

面對傳奇教頭現身，陳傑憲心中充滿敬意，他目前右手小指骨折傷勢恢復不如預期，但希望能儘快回到球場、幫助獅隊奪冠。面對年底12強賽事，陳傑憲不敢去想，畢竟手傷還沒有復出時程表，現階段只能維持好身體強度，待右手復元再來調整。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法