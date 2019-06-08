陳冠宇解決岱桑 李杜軒9局上

羅德陳冠宇。（取自羅德臉書）

巨人陽岱鋼（取自巨人臉書）

3台將同場出賽 巨人勝

〔記者徐正揚／綜合報導〕巨人對羅德3連戰第1場，3位台灣球員同場出賽，陽岱鋼重回先發，4局下敲安帶動巨人扳平比數，陳冠宇中繼2局無失分，6局下讓陽岱鋼擊成內野滾地球出局，李杜軒9局上代打被三振；巨人擋住羅德最後反撲，以4：3險勝。

陽岱鋼繼4日後再次先發，打第7棒守右外野，4局下擊出右外野滾地安打，連續3場敲安，隨後若林晃弘擊出生涯首轟扳平；6局下率先打擊，碰上剛登板的陳冠宇，打成游擊滾地球出局，單場4打數1安打、1得分，打擊率降至2成78。

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陳冠宇6局下登板中繼，投完第7局只花23球，最快球速149公里，從陽岱鋼滾地球出局起讓巨人6上6下，飆2Ｋ，其中1Ｋ賞給去年季後以5年25.5億日圓轉戰巨人的丸佳浩，8局上續投先挨安打又發生傳球失誤，羅德換投西野勇士力保不失，陳冠宇防禦率降到1.14。

羅德李杜軒（資料照）

李杜軒賽前被羅德升上一軍，是日職本季第8位上一軍的台灣球員，9局上代打投手西野勇士，被巨人終結者中川皓太只用3個速球就Ｋ掉；今年在日職的台灣球員只剩西武吳念庭、阪神呂彥青還沒上過一軍。

火腿對阪神3連戰第1場，火腿靠7局上大田泰示擊出高飛犧牲打拿回領先，以3：2險勝；由於央聯沒有指定打擊，王柏融這場未被排入先發，比賽後段也沒上場代打。

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