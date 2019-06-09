本季第2發再見轟 詹子賢英雄命

兄弟詹子賢第10局敲出再見2分砲，被隊友潑得全身濕。（記者廖耀東攝）

兄弟林智勝9局下2出局後敲出追平陽春砲，將比賽逼進延長賽。（記者廖耀東攝）

兄弟黃恩賜昨先發5局失4分無關勝敗。（記者廖耀東攝）

再見全壘打 中職第100發

〔記者羅志朋／台中報導〕詹子賢真的天生英雄命！4月21日陳江和引退賽，詹子賢轟出再見3分砲，助陳江和職業生涯畫下圓滿句點，昨詹子賢轟再見2分砲，再助中信兄弟延長10局以8：6氣走Lamigo桃猿，中止對戰7連敗，這也是中職30年歷史第100支再見全壘打。

此役雙方你來我往，朱育賢前兩打席都開轟，生涯第9度單場雙響砲，6局上林立擊出2分打點二壘安打，桃猿6：5反超前，9局下兩出局代打林智勝從黃子鵬手中轟出追平比分陽春砲，比賽進入延長賽。

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林智勝代打轟 逼進延長賽

相隔14場再開轟，本季第8轟出爐，林智勝表示，黃子鵬是側投，所以他挑高球打，開轟那球是失投的滑球，「我知道自己很久沒打全壘打，大概5個禮拜了吧，可能是長期先發導致身體疲勞，但這不能當藉口，還是要想辦法克服。」

延長賽10局下彭政閔擊出二壘安打，詹子賢大棒一揮形成再見2分砲，寫下聯盟紀錄新頁，拿下單場MVP，兩個月內兩度當英雄，詹子賢笑說，「巧合吧，沒想到會打出去。」 苦主是王躍霖。

本季詹子賢累計11轟，與林泓育並列第3，但詹子賢卻無法常先發，更多時候是從板凳出發，他說，「雖然說不care（在意），但狀況起來時卻沒下場，很難維持手感，有時會胡思亂想，我沒放棄自己，仍會正面思考。」

兄弟打線雖夠力，不過本土先發投手卻無力，黃恩賜昨先發5局被敲9安失4分無關勝敗，兄弟本土投手近14場先發1勝難求，苦吞9敗，防禦率高達8.95。

桃猿朱育賢昨敲雙響砲，可惜球隊遭逆轉。（記者廖耀東攝）

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