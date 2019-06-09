包林傑開箱吞敗 好球帶成關鍵？

悍將洋投包林傑昨初登板割傷左手，球褲沾滿血跡。（記者黃志源攝）

獅隊開路先鋒陳重羽昨猛打賞，並敲回勝利打點，獲選單場MVP。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕面對一軍初登板就「浴血」的悍將新洋投包林傑，統一獅靠著首棒打者陳重羽前4打席全上壘，及先發投手江辰晏前4局的完全壓制，以9：2搶下勝利，也中止2連敗。

左手割傷無礙 必須適應裁判

儘管獅隊贏球，但包林傑的「血」卻成為賽後焦點，悍將總教練陳連宏表示他在摸投手粉的時候被小石頭刮到，對投球沒有影響，「整體來看投得還OK，壓制力也還可以，只是壘上有人的控球要再好一點。」陳連宏還認為主審對於包林傑的很多球都沒撿，是讓他越投越辛苦的原因。

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28歲的左投包林傑是在4局被發現流血，但他拒絕防護員上場處理，認為比賽中的傷司空見慣，只是其中一個環節。中職首秀以4局被敲4安失6分，且送出5次保送、吞下首敗作收，包林傑強調左手的割傷只是一個小傷口，對表現完全沒有影響，是他沒有掌握好節奏，也認為裁判的好球帶，自己必須去適應。

首打席等到保送 陳重羽猛打

面對包林傑，陳重羽則顯得很有耐性，首打席就選到保送上壘，他說平時是積極進攻型，「但因球場陽光照射的關係，第一次上場沒有刻意積極，因為看不太到球，所以就等球。」

陳重羽也說，包林傑的內角球裁判都不喜歡，相對於獅隊較有利，累計此役4打數3安打3得分，還包括3局的勝利打點。

獅隊先發左投江辰晏則以5.1局被敲5安失2分，拿下本季第4勝，他認為整體狀況都還不錯，前4局甚至未被敲出安打，第5局之後體力明顯下滑，坦言受到天氣炎熱影響。終場只用74球就退場，他認為續投的話失分機率較大。

獅隊先發投手江辰晏拿下本季第4勝。（記者黃志源攝）

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