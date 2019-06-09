滿漢大餐當見面禮 王漢愛當「台客」

王漢昨受獅隊邀請，踏上久違的台南球場開球。（記者黃志源攝）

獅隊傳奇洋投王漢（左）為比賽開球，並由施子謙（右）擔任接球捕手。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕儘管目前已在享受退休時光，59歲的統一獅傳奇洋投王漢站上久違的台南球場投手丘，仍讓老獅迷回味不已，球落入24歲的施子謙手中後還發出「砰」的一聲，更讓這位「經典最強洋投」的威力再現。

「我很高興能夠再來台灣，希望以後常來。」王漢1993至1995年在獅隊累計56勝，其中來台首年就締造單季22勝的紀錄，兩度拿下防禦率王；王漢昨重返台南吸引老球迷相挺，去年11勝拿下新人王的施子謙則擔任開球捕手，傳承意味濃厚。

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王漢當年加盟時，一看到當時到桃園球場接機的「標哥」何信標，顯得開心不已。標哥和業務課長賴哲鴻拿著「滿漢大餐」泡麵送給王漢，他也一臉驚喜，因為當年到台灣時原本取名「滿漢」。

目前往返於美國和多明尼加，王漢很懷念他在台灣的美好時光，對當年兄弟象「假日飛刀手」陳義信印象深刻，也念念不忘檳榔的滋味，「當我在台灣的時候，我幾乎就像個台灣人。」

此外，獅隊傳奇洋砲布雷今也將開球，他昨已到球場和隊友相見歡。悍將昨則宣布，今年擔任客座投手教練的王建民將於14日首度擔任開球嘉賓，在新莊球場開出後勁好球。

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