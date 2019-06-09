「300壯士」潘威倫 場場盡力不留憾

獅隊潘威倫今將迎接生涯第300場先發。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕37歲的統一獅投手潘威倫今將達成生涯300場先發里程碑，和富邦悍將派出首次在一軍先發的21歲菜鳥游霆崴，形成強烈對比，但他對這項大紀錄淡然面對，只強調會盡力去做，讓自己不留遺憾。

自2003年3月9日在台南第1場先發，潘威倫至今晚將累積300場先發，他認為這項數據當然有其意義，但因為自己還是球員，「所以對我來說，這只是一場比賽，我能做的，就是珍惜每次出賽，往後回想起來不會有遺憾。」

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從21歲投到37歲，潘威倫認為彷彿一眨眼就過去，但時間過了就回不去了，比賽也不可能重來，所以當下想做什麼，就盡量去做，「因為你不知道能投到什麼時候。」

前天達成生涯千場出賽的潘武雄，在2006年3月21日的中職生涯初出賽，就由潘威倫先發，他笑說：「如果我退休的最後一場也是跟嘟嘟，那就非常難得了。」潘武雄認為只要嘟嘟先發，就能帶給野手安定感，「不要說我，大家都有同樣的感覺，嘟嘟丟球的節奏很好，會讓野手有舒適感，相對地在打擊上也會帶來不一樣的效果，會比較流暢。很奇怪，真的有差。」

潘威倫生涯累計140勝、1876.2局和299場先發，都已樹立中職「嘟嘟障礙」，游霆崴則不曾在一軍登板，本季在二軍出賽9場2勝4敗、防禦率4.81。

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