大詹發揮溝通力 培養衛冕神默契

詹詠然（左）與多迪格衛冕法網混雙冠軍，全靠溝通力培養默契。 （詹詠然提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕詹詠然與克羅埃西亞老戰友多迪格5連勝1盤未失，第2度贏得法網混雙冠軍，「台克聯軍」榮膺1968年開放年代後賽史首見混雙連莊搭檔，大詹也成為台將大滿貫混雙連霸第一人，賽後她平靜表示，內心感覺踏實，更期待明年紅土大滿貫和多迪格挑戰三連霸。

「贏的感覺很棒！」已當爸爸的多迪格表示，決賽低溫強風挑戰性十足，感謝搭檔與他共同通過考驗。至於與多迪格合作一年，在法網混雙取得跨季10連勝的詹詠然，則認為兩人默契愈來愈好，「相較去年有點緊張，這次我們更注重溝通及戰術，想著如何互相給予力量、彼此配合，還有享受比賽。」她透露，近年大滿貫賽合作，兩人彼此包容、經常聊天，不只是網球，還分享生活點滴與對事情看法，「我們更了解彼此，關鍵時刻有效溝通，給對方提振信心。」

大詹人馬本屆沒排種子，卻過關斬將扳倒兩大種子強敵，「並不是兩個很強的人搭在一起，就會是很強的組合。」詹詠然認為，雙打和混雙成功關鍵，在於是否了解對方想法，才知道自己該如何配合，「以前總放不開，還好拿過冠軍，比較沒壓力，能平常心應對。」她強調，與多迪格互動甚佳，明年法網再組軍機會很大，「感覺我們場上默契、互補能力越來越強。」

請繼續往下閱讀...

大詹很開心用冠軍為紅土賽季畫下句點，這也是她繼2017年美網女雙、2018年法網混雙後，拿到第3座大滿貫金盃，她與妹妹詹皓晴在草地賽季前，將先趕往塔吉克，代表我國參與聯邦盃亞大區第2級賽事，再角逐伯明罕、伊斯特本、溫布頓錦標賽。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法