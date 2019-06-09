直落三摘冠 林鄭配謙虛「還可以」

林昀儒（左）／鄭怡靜於香港桌球公開賽拿下今年第3冠。 （取自ITTF官方網站）

〔記者許明禮／綜合報導〕「黃金組合」林昀儒／鄭怡靜，昨在香港桌球公開賽混雙決賽，以3：0擊退南韓李尚洙／崔孝珠，繼上站中國公開賽之後，連續兩站摘冠，也是兩人今年合拍以來第3冠。

過去搭檔次數並不多的李尚洙／崔孝珠，這一站連續擊敗馬特／武楊、周雨／陳幸同兩組中國人馬，表現令人驚豔。

林鄭配首局開局雖以2：5落後，但在中後段攻擊加溫，林昀儒挑球、擰拉和鄭怡靜的正手拍連續得手，以11：8後來居上。次局，林鄭配在5：0開局後一路揚長而去，11：3再下一城。第三局，林鄭配在5：6落後時及時回穩，以一波6：1攻勢關門，11：7底定勝利。

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雖然連兩站風光奪冠，由台塑王詹樣基金會贊助的17歲小將林昀儒依然維持一貫的低調淡定，他說：「心情還可以吧！其實這兩站都很困難，就是一場一場調整好狀況。」

鄭怡靜女單季軍

女單方面，世界排名第8的鄭怡靜，在8強賽以4：1輕取世界排名第10的南韓削球美女徐孝元，締造對戰5連勝，但稍晚四強戰，以0：4不敵22歲的中國新秀王藝迪，並列季軍。

世界排名46的王藝迪，一路擊敗香港李皓晴、日本石川佳純、芝田沙季及台灣一姊鄭怡靜，被譽為「最強黑馬」，今天將和世界排名第7的伊藤美誠爭冠。

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