安聯小小世界盃 引爆花蓮足球熱

安聯小小世界盃花東登場，年紀小小的球員踢起球來，也是拚勁十足。（迷你足球協會提供）

2019安聯小小世界盃足球賽花東區昨於德興運動場熱鬧開踢，今年參賽隊伍暴增至64隊，較去年40隊大幅成長6成，令推廣幼兒足球逾10年的教練張武業相當驚喜，「10年來努力總算值得，從一開始不受重視，到目前滿滿人潮與支持，內心不只是感動，更看見台灣足球未來與產業機會。」北濱俱樂部共3支隊伍晉級，堪稱大贏家，總教練林驍城也是張武業昔日子弟兵，承襲恩師隊訓「快樂踢球、紀律嚴明、正確態度」管理教導旗下選手，即使每週僅練球兩次，都能要求訓練效率，辛苦付出換得佳績，讓全隊大小格外開心。（記者梁偉銘）

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