MLB》先發有缺口 殷仔卡位有望

馬林魚昨對戰勇士，4局上伍雷納沒解決任何人就退場，陳偉殷緊急救火，立刻以3上3下化解危機。（法新社檔案照）

〔記者郭羿婕／綜合報導〕馬林魚陳偉殷今年首度從牛棚開季，隨著表現回穩，也重新取得教練團信任，在王牌史密斯掛傷號之際，教頭馬丁利就點名殷仔可能補上先發輪值。

27歲左投史密斯本季先發12場、66局失25分，戰績3勝4敗、防禦率3.41，已成馬林魚最穩的先發投手，但他因左髖部發炎，昨進10天傷兵名單，球團已先從3A拉上後援右投金利。

教頭點名是選項之一

只是先發缺口仍得設法填補，馬林魚考慮方案包括從小聯盟找人或採用「假先發」，陳偉殷也是人選之一，馬丁利說：「不管是3A先發輪值的狀況、開局投手的可能性、更頻繁使用牛棚等等，我們討論過很多面向，陳偉殷也可能是選項。」

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今年從開季至今，全大聯盟30隊只剩馬林魚仍用相同的5名先發投手，在史密斯受傷後才將首度更動，陳偉殷有機會重返熟悉的先發角色。

馬林魚昨展開主場9連戰，首戰對勇士1：7吞2連敗，伍雷納先發只撐3局掉6分，尤其4局上一登板先遭阿庫尼亞擊出陽春砲，又連挨2安失1分，沒解決任何人就退場，陳偉殷緊急救火，立刻以3上3下化解危機。

陳偉殷5局上續投，1出局後被勇士靠保送、短打攻佔得點圈，阿庫尼亞又揮安搶下1分，也是殷仔中繼2局唯一被敲的安打和失分，另有2K、1保送，防禦率降至7.88。

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