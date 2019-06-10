連2場說再見 兄弟不放棄爭冠

兄弟張志豪昨役唯一安打，就是再見安打，助隊連2場逆轉桃猿。（記者羅志朋攝）

兄弟連2場逆轉勝，林智勝都在第9局敲回追平分。（記者羅志朋攝）

林智勝又敲回追平分

〔記者羅志朋／台中報導〕中信兄弟連兩場比賽展現永不放棄的精神，前天延長10局詹子賢轟再見3分砲，昨輪到張志豪當英雄，一棒擊出再見安打，最終兄弟以7：6氣走桃猿，對戰7連敗後取得2連勝。

9局下兩出局一、二壘有人，林智勝先從賴智垣手中擊出1分打點安打追平比分，這也是前天林智勝9局下代打轟陽春砲逼入延長賽後再度建功；此時桃猿推出洪聖欽救火，張志豪打穿一、二壘防線終結比賽，拿下單場MVP，個人生涯第5支再見安打。

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兄弟連兩場逆轉勝，目前僅距榜首桃猿2.5場勝差，張志豪表示，第9局不斷敲安得分，當時壓力不在他們，而在對手，所以他上場打擊輕鬆沒壓力。

張志豪生涯第5支再見安

兄弟5月7日至31日期間戰績2勝14敗，對於這段大低潮，張志豪說，「之前球隊運氣不好，有些比賽可以贏，相信給我們一點運氣，一定可以拿到上半季冠軍，剩下最後一哩路，希望藉這兩場逆轉勝拉出一波氣勢。」

連兩場反敗為勝，林智勝是影子功臣，他表示，5月是全隊最辛苦的時刻，過去兄弟常打下半季，今年上半季有機會爭冠，大家太小心、求好心切，對年輕球員而言，這段歷程是很好的經驗和成長養分。

兄弟先發洋投紐維拉本季初登板，投6.1局被敲11支安打，包括4轟，其中7局上被廖健富、林承飛、陳俊秀先後轟全壘打，全場失6分無關勝敗，另飆6K，表現並不理想。

紐維拉表示，這是他職業生涯首度單局挨3轟，其實整體投球感覺不錯，只是桃猿打者出棒積極，打得也漂亮，這兩場他看到全隊永不放棄的精神。

兄弟紐維拉先發6.1局掉6分、挨4轟，表現不理想。（記者羅志朋攝）

桃猿廖健富（右）昨擔任先發捕手，單場3支2，包含一支全壘打。（記者羅志朋攝）

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