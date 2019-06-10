大谷砲打學長 菊池喊下次復仇

水手菊池（左）慘遭天使打者3連轟，其中一發全壘打來自學弟大谷（中）。（法新社）

大谷在大聯盟首度對決菊池，3打席敲出2安，包含一發全壘打。（今日美國）

菊池挨3連轟 學弟也在列

〔記者吳清正／綜合報導〕菊池雄星和大谷翔平首度在大聯盟投打對決，大谷就砲轟高校學長菊池，讓菊池慘遭連3棒全壘打，天使隊以12：3大勝水手隊。

「對於我們能夠在棒球的最高殿堂對決，我感到非常驕傲。」大谷表示：「但是比起我自己，我更為家鄉的高校監督佐佐木老師高興，他應該是最引以為傲的人。」

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菊池是比大谷大3屆的岩手縣花卷東高校學長，兩人沒有同隊過，在日職則對決過2場，大谷5打數2安打，被三振3次。

大聯盟隔10年 日人轟日人

大谷和菊池的大聯盟首度對決，菊池第1球就投了94英里（151公里）的近身高球，大谷最後打成二壘方向的內野安打，第2打席則擊出滾地球出局。

菊池第4局被天使隊拉史特拉和楚奧特連棒全壘打後，大谷也打出反方向的左外野全壘打，今年第1次對左投開轟，也是大聯盟史上第7次日本球員投打對決中出現全壘打，上一次是2009年小熊隊福留孝介砲轟勇士隊川上憲伸，兩人還曾是中日隊隊友。

大谷開轟後跑壘時彎曲手臂展示肌肉，回到休息室又做了一次，大谷表示，他是模仿隊友卡胡的全壘打慶祝動作，楚奧特說：「這是我看過他最興奮的全壘打，如果我對上同高中的投手，我也會這樣，這真的很酷。」

菊池賽後沒有對和大谷的對決特別說什麼，但是對於只投3.1局失掉大聯盟生涯新高的7分感到失望，菊池表示：「他們打了我3支全壘打，我不喜歡今天場上發生的事，包括大谷，下一次我一定要壓制他們。」

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