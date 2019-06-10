維中「零的領域」 被打擊率1成15

運動家王維中本季重返大聯盟以來，共投7.2局仍未失分。（美聯社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕運動家隊昨雙重戰兩場都敗給遊騎兵，首戰5：10不敵，次戰雖先馳得點但只得1分，仍不敵遊騎兵隊山普森完投，1：3敗北。運動家隊王維中次戰登板，後援1局無失分，自從重返大聯盟賽場，至今尚未失分。

王維中在8局下登板，先讓遊騎兵明星游擊手「貓王」安祖斯擊出三壘方向滾地球刺殺，再三振馬札拉，最後讓佛西瑟擊出左外野飛球出局，完成任務。9局上運動家隊沒能突破封鎖，終場2分差飲恨。

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2014年，王維中被「規則五選秀」挑中，從海盜隊轉戰釀酒人，釀酒人隊必須留他在大聯盟名單，他也歷經震撼教育，該季投17.1局、防禦率10.90。在大小聯盟起伏，去年合約被轉至韓職NC恐龍成為首位旅韓台將，經過5年光景，王維中表現更加穩定，現在他是運動家牛棚陣中唯一左投，也漸漸獲得教練團信任，目前合計出賽7.2局無失分，投出4次三振且無保送，被打擊率僅1成15。

紅襪隊內野手林子偉則是持續復健，昨球團安排3A復健賽，林子偉先發出賽且鎮守游擊，打了兩打席之後提前退場。林子偉5月4日因滑壘傷及膝蓋，一個月之後首度進行復健賽，本季他在大聯盟出賽13場、打擊率2成。

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