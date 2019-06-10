納達爾制霸紅土 法網12度奪冠

納達爾12次舉起法網冠軍獎盃。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2019年法國網球公開賽男子單打決戰昨天壓軸登場，西班牙「蠻牛」納達爾以6：3、5：7、6：1、6：1，連2年擊敗奧地利第4種子提姆封王，完成不可思議的12冠紀錄，也證明他的紅土江山依然牢不可破。

大滿貫金盃 差費爸兩座

納達爾在紅土戰場的表現獨領風騷，勝率飆破9成，幾乎無人可擋，儘管提姆挾著4強擊敗世界球王喬科維奇的氣勢直闖決賽，但他也因此面臨連4天出賽的體力考驗，專家及國際賭盤皆看好「蠻牛」能完成連霸。

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提姆連兩年於法網決賽敗給蠻牛，與冠軍失之交臂。（歐新社）

雙方在首盤展開長時間的底線對抽，納達爾雖於第5局被破發，但老經驗的他下一局馬上回破，第8局逮住機會再次突破，率先搶下首盤；比賽進入次盤，納達爾在關鍵時刻的發球局失守，讓提姆扳平戰局。

提姆氣力放盡 僅奪一盤

不過，納達爾接下來殺紅眼，繳出無懈可擊的表現，不只展現暴力的正手拍上旋球，還有神速的移動能力，總能趕上每一顆球，頻頻用最刁鑽的路線讓提姆望球興嘆，納達爾連破3個發球局，拿下第3盤。

「紅土之王」納達爾展現壓制力，以3:1力退提姆，奪下個人在法網第12座男單冠軍。（法新社）

納達爾沒浪費聽牌優勢，第四盤率先破發取得領先，提姆雖試圖力挽狂瀾，但體力明顯下滑，喪失專注度後徹底崩盤，納達爾最後保發成功關門，也將生涯對戰擴大為9勝4敗。

納達爾在羅蘭加洛斯如願完成3連霸，成功收集第12座火槍手盃，展現壟斷單一大滿貫的空前宰制力，開創網壇至今最可怕的傳說；此外，這也是納達爾生涯第18座大滿貫男單冠軍，當今男子網壇僅次「瑞士特快車」費德爾的20冠。

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