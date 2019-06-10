1 VS. 300 游霆崴初登板奪勝

富邦悍將游霆崴一軍初登板，就拿下勝投、單場MVP。（記者黃志源攝）

〔記者倪婉君／台南報導〕才21歲，正值16年前潘威倫初先發的年紀，富邦悍將右投游霆崴的一軍首次出賽，就要面對締造300場先發里程碑的大賢拜，但他投完具備勝投資格的5局且只失1分，在這場「1 VS. 300」的對決毫不遜色，且拿下單場MVP。

「嘟嘟第300場，我才第1場，當然想以他為榜樣。能丟到300場很不容易，我才剛起步，我也想在賢拜300場時拿到勝投，意義更不一樣。」臉上還帶著稚氣笑容，游霆崴訴說著自己昨天一整天都吃不下東西，還好最後能完成教練團交付的任務。

5局只失1分 單場MVP

面對獅隊由37歲資深老將潘威倫先發，悍將在第5號先發人選未決的情況下，將先發重任交給前年季中選秀落選、去年以自主培訓選手簽下的游霆崴。悍將「鑼總」陳連宏賽前已表示，這場牛棚可能會提前啟動，但開賽後，游霆崴用91球投完5局被敲4安失1分，也讓鑼總賽後表示他的表現非常好，應該有下一場先發機會。

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悍將目前戰績排名第2，和桃猿僅差0.5場勝差，本週比賽相當關鍵，已決定由羅力、伍鐸投三、四對龍頭桃猿的比賽，接下來對兄弟3連戰則可望由陳仕朋、包林傑各投1場，週日可望再交給游霆崴。

索沙回韓職 先發被打爆

至於悍將「最強洋投」索沙返回韓職發展後，昨披上SK飛龍球衣的首場先發慘遭打爆，對三星獅只投4局被敲7安，包括3發全壘打，共失8分責失分。

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